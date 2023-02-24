Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür başkanlığında gerçekleştirilen Av Komisyonu toplantısına ilgili daire amirleri katıldı.

Toplantıda ilçenin idari sınırları içerisinde av hayvanlarının korunması, av döneminde avlanmasına izin verilen av hayvanları ve avlanma süreleri, avlanma limitleri, koruma altına alınan hayvanlar ile avlanmanın yasaklandığı alanlar, yasaklanan avlanma araç ve gereçlerin özellikleri belirlenerek, avcıların avlanmaları ile ilgili dikkat etmeleri gereken hususlar, usulsüz avlanma ile ilgili yapılacak idari ve cezai işlemler konuları görüşüldü ve bu doğrultuda kararlar alındı.

(Haber Merkezi)

