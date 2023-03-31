CHP İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısıyla CHP’den Çorum Milletvekili Aday Adayı olduğunu ilan eden Av. Ayvazoğlu’nun adaylık açıklamasına CHP İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz ve partililer katıldı.

14 Mayıs’ta ülkeyi en iyi şekilde yöneteceğine inandığı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi ve partilerinin iktidar olması temennisiyle konuşmasına başlayan Feridun Ayvazoğlu, “Bunun yolu; Misakı Milli sınırlarında, Kuvay-i Milliye ve Mustafa Kemal Atatürk felsefesiyle kurulan cumhuriyetimizi ve demokrasiyi devamlı karanlığa götüren sarayla, yoksullukla, yolsuzlukla, yasaklarla halkımızı ezen, borca batıran 21 yıllık AKP iktidarına son vermektir. Bu görev ve sorumluluk bizlere Millet İttifakını destekleyen herkese ve önceleri AKP'ye oy vermiş olsa da şimdi gerçekleri gören saygıdeğer tüm halkımıza, Çorumlu hemşehrilerimize düşmektedir” dedi.

Türkiye’nin CHP ile dürüst ve çalışkan, hoş görüsü insan ve ülke sevgisine dayanan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde, siyasi deneyimleri, devlet ve ekonomi tecrübeleri, bilgi birikimi ve yetenekleriyle ülkeyi yöneteceğine inandığı tüm kadrolarıyla gerçekten demokratik müreffeh ve muasır medeniyetler seviyesine mutlaka ulaşacağını belirten Ayvazoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “İçinde bulunduğumuz seçim sürecinde halkımızın beklentisi; Çorum'da yetişmiş, havasını birlikte soluduğu, taşında toprağında, yağmurda karda birlikte yürüdüğü, acıyı, sevinci paylaştığı, ülke adına Çorum adına seçilecek olan milletvekillerinden, seçildiği toprağı unutmadan, sorumluluğunu omuzlarında ve yüreğinde taşıyıp Meclis çatısı altında yılmadan bıkmadan mücadele etmesidir. Partimizin başarılı olabilmesi için bugüne kadar emek vermiş ve yine bu süreçte emekçi tüm örgüt, il ve tüm ilçelerimizin başkan ve yöneticilerine, çalışanlarımıza müteşekkirim.”

CHP Çorum Milletvekili aday adayı Ayvazoğlu; “Ne ezilen ne ezen, insanca, kardeşçe, hakça bir düzen için yolumuz açık ve aydınlık olsun” diyerek sözlerini tamamladı.



(Haber Merkezi)

