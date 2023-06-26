Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen ATV kazasında ağır yaralanan Hüseyin Özsoy (50), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Ilıca Kumköy yolunda meydana gelen olayda Hüseyin Özsoy'un kullandığı ATV, yol kenarında tek yönlü kaza yaptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından Özsoy'u hastaneye kaldırdı.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

Manavgat'ta özel bir hastaneye kaldırılan Hüseyin Özsoy, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayı öğrenen Özsoy'un yakınları gözyaşlarına boğuldu. Manavgat Belediyesi'nden bir süre önce emekli olan evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Özsoy'un cenazesi toprağa verilmek üzere Çorum'a gönderildi.

YENİ EMEKLİ OLMUŞTU

Merhum Sadık Özsoy'un oğlu, Emine Özsoy’un eşi, Sezer, Yağmur ve Defne’nin babası olan Hüseyin Özsoy, Antalya - Manavgat Belediyesi Özel Güvenlik görevinden henüz yeni emekli olmuştu. Hüseyin Özsoy, geçmiş yıllarda Çorum yerel basınında da görev yapmıştı.

PALABIYIK KÖYÜ’NDE TOPRAĞA VERİLDİ

Merhumun cenazesi bugün Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen helallik alma töreninin ardından Palabıyık Köyü’nde toprağa verildi.