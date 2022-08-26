Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Yol Koşusu’nda heyecan sona erdi. TEDAŞ Kavşağı İstiklal Şehitleri Anıtı önünden start verilen yarışlara 75 sporcu katıldı. Küçükler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar (kız-erkek) olmak üzere 5 kategoride gerçekleşen Zafer Yol Koşusu İnönü Caddesi ve devamında Gazi Caddesi güzergahı olmak üzere 1500 metre koşuldu. Kadeş Barış Meydan’ında sona eren yarışlar sonunda küçük kızlarda Sudenaz Ergün birinci, Elif Koçak ikinci, Eylül Kazancı üçüncü, Ela Karakiraz dördüncü olurken, küçük erkeklerde ise Mert Ali Erdal birinci, Eray Topçu ikinci, Ömer Akın Fındık üçüncü, Davut Tercan dördüncülüğü elde etti.

Yıldız kızlar kategorisinde birincilik kürsüsüne Hayrunisa Aksoycuk çıkarken, Sudenaz Durmuş ikinci, Buse Bekmezci üçüncü, Elif Kankal dördüncü oldu. Yıldız erkeklerde Aykut Köstek birinci, Mustafa Eren Boran ikinci, Mustafa Güler üçüncü, Yağız Çöp dördüncü oldu. Genç kızlarda İlknur Küçükgüler birinci, Sudenaz Koçak ikinci, Betül Kapulukaya üçüncü olurken, genç erkeklerde Salih Anaç birinci, Ömer Önder Karabulut ikinci, İsmail Can Köksal üçüncü, Efekan Uğur dördüncülük kürsüsüne çıktı.

Büyük erkeklerde Mehmet Kalyoncu birinci, Kaan Yurdakul ikinciliği elde ederken, veteran kadınlarda Handan Topçu birinci olmayı başardı. Veteran erkeklerde ise daha önceki yarışlarda olduğu gibi birinci ve ikinci değişmedi. Birincilik kürsüsüne Halil Özsoy çıkarken, Abdullah Yılmaz ikinci, Ali Ekber Topçu ise üçüncü oldu.

Düzenlenen küçükler, yıldızlar, büyük ve veteranlar kategorisinde dereceye giren atletlere madalyaları verilirken, genç kız ve erkeklerde ise dereceye giren sporcuların madalyaları 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde verilecek.



(Rıfat KARA)

