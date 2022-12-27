Uzun yıllar Çorum’da da doktor olarak görev yaptıktan sonra Ankara’ya taşınan Dr. Ilıman, Çankaya Belediyesi’nde İşyeri Hekimi olarak görev yapıyor. CHP Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Dr. Atila Ilıman, parti genel merkezi tarafından açıklanan aday adaylığı genelgesi doğrultusunda il başkanlığı görevinden istifa ettiği açıkladı.

İstifasını sosyal medya hesabından paylaşan Dr. Atila Ilıman, “Aydınlık yarınlar için sorumluluk alma zamanı diyerek milletvekili aday adaylığı için partimizin genelgesi gereği il başkan yardımcılığı görevimden istifa ettim” dedi.

(Haber Merkezi)

