İclal Siliv, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Merhum Vedat Siliv'in eşi, İlknur, Öznur ve Kadir'in anneleri, merhum İbrahim Çiğdem'in kızı, mobilyacı esnafından Muhsin Çiğdem, Süheyla Sipahi ve Fadime Çiğdem'in kardeşleri, Lütfi Bekir'in kayınvalidesi, Hakimiyet Gazetesi İdari İşler Müdürü Atila Çiğdem'in amcasının kızı olan İclal Siliv, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi bugün (28 Aralık 2023 Perşembe günü) ikindi namazının ardından Akşemseddin Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası sevenleri tarafından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.