Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Behiç Akkaş, OSB’de tahsis edilen 17 dönüm araziye yaklaşık 45 milyon lira yatırımla kurulacak olan tesisin inşaat projesi ve ruhsatının imzalandığını belirtti. Behiç Akkaş, OSB’nin her geçen gün büyüdüğünü ifade ederek, yatırım yapan firmalara teşekkür etti.

Aten Atık Geri Dönüşüm ve Enerji Üretim San. Tic. A.Ş. tarafından Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde “Atık Geri Kazanım ve Elektrik Üretim Tesisi Projesi” planlanıyor. 45 milyon lira değerindeki proje kapsamında günde 60 ton kullanılmış, ömrünü tamamlamış lastikler piroliz yöntemi ile maddesel olarak ayrıştırılarak, karbon siyahı, piroliz yağı, çelik tel ve elektrik enerjisi üretilecek.

Tesiste üretilen günlük 6.004 kWh elektrik, nakil hattı ile TEİAŞ’ın göstereceği trafodan ulusal ağa bağlanacak. Tesiste, ısı enerjisi ÖTL geri kazanımından elde edilecek piroliz gazı ile sağlanacak. Yine geri kazanım yolu ile elde edilecek piroliz yağı jeneratörlerde yakıt olarak kullanılacak ve 6 MW elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilecek.

(Haber Merkezi)

