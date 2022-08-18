Toplantıda yönetim kurulu üyeliklerine yeni atamalar yapıldı ve yerel ve bölgesel yapılacak çalışmaların yanı sıra ulusal ve uluslararası ikili görüşme ve iş formu toplantılarına katılımlar değerlendirildi.

Dünyada ve Türkiye’de büyüyen ATİK, 78 ülke ve 189 bölge temsilcilikleri ile 2022-2023 hedeflerini belirledi. ATİK Uluslar Arası Ticaret ve İş Birliği Genel Başkanı Aziz Şahin telekonferans yolu ile yönetim kurulu toplantısına katıldı.

78 ülkede 189 ATİK ülke başkanlıkları HAXSA Platformundaki firmalara lojistik destek sağladıklarını dile getiren Şahin, “Üyelerimize azami desteği sağlamaya çalışıyoruz. Çok yakında Yunanistan, Suudi Arabistan, Avusturya ve Türkiye’de imalattan, hizmet, spor, Turizm ve eğitim gibi daha birçok alanda ikili iş görüşme form toplantılarına katılım sağlayarak yeni iş ve iş insanları ile tanışacağız” dedi.

ATİK Çorum ve Bölge Başkanı Fahri Karayan toplantının açılış konuşmasında artık yeni bir dönemin başladığını belirterek, Çorum ve bölge iş insanlarını tanıştırma, ticaretlerini geliştirme adına ulusal ve uluslararası iş görüşmelerinin yoğunlaşacağını söyledi.

Başkan Karayan yönetim kurulu üyelerine ATİK logolu plaket ve rozetlerini takdim ederek çalışmalarında başarılar diledi. (Haber Merkezi)

