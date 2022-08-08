Kargı Orman İşletme Müdürlüğü'nde 14 ateş avcısı yeni görevine başladı. Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, 14 yangın işçisi ile sohbet etti.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Orman İşletme Müdürlükleri orman yangınlarına karşı mücadele eden yangın ilk müdahale ekiplerini eğitmeye ve güçlendirmeye devam ediyor.

Orman Bölge Müdürü Halil Oflu da beraberinde Bölge Müdür Yardımcısı Gültekin Şenlikoğlu ve OYM Şube Müdürü Engin Keleş ile birliket Kargı Orman İşletme Müdürlüğüne gerçekleştirdiği ziyarette İşletme Müdürü Ersin Fırat ve teknik ekibi tarafından karşılanarak bölgede yürütülen ormancılık faaliyetleri hakkında bilgiler aldıktan sonra Yangın ilk müdahale ekibini ziyaret etti.

Kargı İşletme Müdürlüğü dahilinde veya ihtiyaç halinde diğer İşletme Müdürlüklerinde yangın söndürme çalışmalarına katılmak ve yangını önlemek amacıyla yanıcı madde miktarının azaltılmasına yönelik yol kenarı temizlikleri gibi çalışmaları yaptırmak üzere hizmet alımı ile alınan 14 yangın işçisi ile sohbet eden Bölge Müdürü Oflu; “Orman servetimizi korumak çoğalmak kadar önemlidir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği kaynaklı mevsim normallerinin üzerinde görülen hava sıcaklıkları son yıllarda büyük orman yangınlarına; yağışlar ise sel felaketlerine neden olarak insan ve tüm canlı yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu nedenle sorumluluğumuz büyük, görevimiz yücedir. Tüm personelimizin bu görev bilinciyle hareket etmesini bekliyor, ekiplerimize güveniyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu. (Volkan SINAYUÇ)