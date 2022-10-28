Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Cumhuriyetin ilanının 99. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, Çorum eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Vali Yardımcıları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile başlayan törende daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına yarın da devam edilecek. kutlamalar kapsamında yarın (29 Ekim 2022 Cumartesi günü) saat 10.15’te Valilik makamında tebrikler kabul edilecek. Bayram töreni ise saat 10.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda icra edilecek. Bayram kapsamında Valilik tarafından Kabul Töreni ise saat 19.00’da Altınkaya Arena’da yapılacak.



(Volkan SINAYUÇ)

