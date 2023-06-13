Umut Radyo’daki “Çorum Güncesi” programında Meltem Danışman Çınar’ın bu konudaki değerlendirmesini sorması üzerine ayrıntılı bir analiz yapan Mehmet Yolyapar, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu, namuslu, dürüst, cesur, mütevazı bir lider olarak çok takdir ettiğini her vesileyle dile getirdiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

“Sayın Kılıçdaroğlu’nun partiyi bir miktar merkeze çekip muhafazakâr, milliyetçi ya da liberal diğer bazı partilerle birlikte ‘demokrasi bloku’ oluşturma çabalarını başından beri doğru buldum ve destekledim. Kendisinin gerek son yerel seçimlerdeki, gerekse 6 partili Millet İttifakı’nın oluşumundaki stratejisini ve özverisini takdirle karşılıyordum. Seçimlerden de başarıyla çıkılacağına inanıyordum. Ama bugün, öngörülerimin yanlış çıktığını açık kalplilikle itiraf ediyorum.” “Son seçimlerde ittifak ortaklarının ve ittifak dışı partilerin tabanından alınan oylarla yüzde 48 oranına ulaşıldı, ama benim de Gençlik Kolları Çorum İl Başkanı olduğum 1977 seçimlerinde, rahmetli Ecevit tek başına yüzde 42’ye yakın oy almıştı. ‘Ne yoksulluk ne baskı, ne ezilen ne ezen, insanca, hakça bir düzen’ diyerek, köylüsü-kentlisi, işçisi-esnafı ile tüm halkın yüreğine dokunmuştu.” “Bana göre CHP, kurucu değerlerine, Kuvayı Milliye ruhuna dönmeli, vatan-millet-bayrak sevgisi temelinde, Atatürk ilkelerini, evrensel sosyal demokrasi prensipleriyle uyum içinde hayata geçirmenin, çağdaş uygarlığa yürümenin mücadelesini vermelidir. Siyasi işbirliği için ölçüsü de, Atatürk ilkelerine tam bağlılık ve gerçek manada demokratlık olmalıdır.”

ÇORUM HABER’in Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, tam 51 yıldır CHP üyesi. Bu süre içinde çizgisinden bir milim bile sapmaması ile tanınıyor. Ama öte yandan, mesleğini tam bir dürüstlükle, objektif olarak sürdürmeyi ve her kesimle barışık olmayı da başarıyor. Öyle ki, AK Parti Genel Merkezi’nin “Çorum’un kanaat önderlerinden biri” olarak zaman zaman görüşüne başvurduğu bir “akil adam” kimliğine sahip.

CHP’ye 1972 yılında üye olup 12 Eylül 1980’e kadar Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Mehmet Yolyapar, ilk gençlik yıllarından bu yana kendisini ‘Atatürk devrimcisi’ ve ‘Atatürk milliyetçisi’ diye tanımlıyor ve en kesin biçimde Atatürkçü kulvarda yer alıyor. Ayrıca, muhafazakâr demokrat, milliyetçi demokrat, liberal demokrat, sosyal demokrat ya da demokratik sosyalist, ‘demokrat’ nitelik taşıyan herkesi baş tacı ettiğini söylüyor.

Mehmet Yolyapar’ın bir diğer özelliği, sözde değil özde “Çorum sevdası”…Ve tartışılmaz biçimde “Çorum milliyetçisi” oluşu…Kamuoyu oluşturarak Çorum’a kazandırdıkları ve halen sürdürdüğü “Büyük Çorum” mücadelesi herkes tarafından biliniyor. Bu kimlikle, gerek Çorum’un hak ve taleplerine ilişkin cesur ve kararlı yazıları, gerekse mevcut iktidara yönelik haklı eleştirileri, partili-partisiz herkes tarafından takdirle ya da anlayışla karşılanıyor.

Duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, Umut Radyo’da Meltem Danışman Çınar’la birlikte ayda bir yaptıkları “Çorum Güncesi” isimli canlı programda, bu kez, güncelliği nedeniyle CHP analizine ya da eleştirisine ağırlık verdi. Seçim sonuçlarını açık bir yenilgi olarak gördüğünü ifade eden Yolyapar, özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

“Barışı, sevgiyi, umudu yeşerten, hukuku, adaleti, insan haklarını önceleyen ve insanlarımıza daha güzel bir yaşam vaat eden seçim kampanyası, bence güzeldi. Ama, haksız ve dayanaksız, iftiralara dayanan terör örgütü ile ilişkilendirme kampanyası, her şeyin önüne geçti. Öyle bir algı oluşturuldu ki, kimle konuşmaya kalksanız, karşınıza bu ithamla çıkıyordu. Zira, o kesimde hiç kimse, yandaş medyanın tezviratları dışında bir şey görmüyor, duymuyordu.”

“Muhalefetin sandıklara ne kadar hâkim olabildiği de tam bir soru işareti. Bu konuda güvence verilmişti, ama hiç de söylendiği gibi olmadığı sonradan anlaşıldı. Galiba 17 bin civarında sandıkta müşahit bulundurulamadığı söylendi. Elimizde kanıt yok, herhangi bir hile iddiasını ileri süremeyiz, ama soru işaretleri de açıkta duruyor.”

“Seçimden çok önce CHP’nin dokunulmazlıklar konusundaki tavrını demokratik bulmadığımı, söylemiş ve yazmıştım. Yine Sayın Erdoğan’ın 3. kez seçilemeyeceği yolundaki Anayasa hükmünün ‘mağduriyet kozu vermeme’ gerekçesiyle güçlü biçimde ifade edilmeyişini de eleştirmiştim. Zararı yok YSK yine kararını bu şekilde verseydi, ama, Anayasa’ya aykırılık tarihe not düşülseydi. Manşetten vermemekle ben de hata etmiş olabilir miyim? Manşetten versem beni dinleyen olacak mıydı?”

“CHP’nin ittifak ortaklarının ne oranda katkı sağladıkları en çok tartışılan konuların başında geliyor. İYİ Parti’nin, tabanına tam hâkim olamasa da büyük katkı verdiğini biliyoruz. Diğer partilerin toplam katkıları yüzde 1.5 mudur yoksa 2 midir, doğrusu kestirmek mümkün değil. Buna karşılık 38 milletvekili, CHP’lilerin tepkilerine neden oluyor. Gerek büyük kentlerde, gerekse Güneydoğu’da Kürt kardeşlerimizin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki desteklerini ise gözle görebiliyoruz.”

“Bu tablo karşısında CHP’liler, sağdan adam devşirmeye kalkışmanın boşuna bir çaba olduğunu düşünür oldular. Bana göre ise, sağ-sol demeden gerçek demokratları, gerçek Atatürkçüleri bulup onları kervana katmak daha doğru. Çorum olaylarından ve 12 Eylül’den önce Çorum’da, CHP oylarının yüzde 37’sinin Sünni oyu olduğunu biliyoruz. Demek ki, cumhuriyet değerlerine bağlı Sünni demokratları yeniden kazanmaya çalışmak, daha etkili ve kalıcı sonuç almayı sağlayabilir. Ama bunun için, önce partinin imajını yenilemek gerekir.”

“Bize ‘neoliberalizm’ diye sunulmaya çalışılan politikaların, gerçekte ‘vahşi kapitalizm’ olduğunu biliyoruz. Bunu, orta sınıfın çökmesinden, yoksulun daha yoksul olmasından da yaşayarak anlıyoruz. Bu derin yoksulluğa rağmen CHP’nin seçim yenilgisine uğramasını, yalnızca iktidardaki AK Parti’nin başarısına da bağlayamayız. Demokrasi kriterleri nedeniyle muhalefeti destekliyor görünen Batı’nın da, gerçekte ‘mülteci sorunu’ nedeniyle Erdoğan’ın yeniden kazanmasını ‘oh’ çekerek memnuniyetle karşıladığını görmemek mümkün mü?”

“Bana göre, CHP hızla kurucu değerlerine, Kuvayı Milliye ruhuna dönmelidir. Tam bağımsızlık anlayışıyla, emperyalizm gerçeğini gözden ırak tutmadan, Batı’nın demokrasi normlarını, bilim ve teknolojisini, kültür ve sanatını hayata geçirmeye yönelik yeni yol haritasını belirlemelidir. Böylelikle, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik sözcüklerinde ifadesini bulan ‘6 Ok’ ilkelerinin etrafında, Atatürkçü milliyetçileri, muhafazakârları ve liberalleri de toplayarak Türkiye’nin en büyük partisi olma yoluna girecektir.”