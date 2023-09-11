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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız; ilimizdeki bazı okullarda Atatürk büstü bulunmadığını dile getirerek bu konuda kampanya başlatabileceklerini açıkladı.

“Okullarımızın açılmasına rağmen, okuldaki ailelerimiz ve öğrencilerimizden gelen tepkiler üzerine Çorum’da yeni yapılan okullarımızın bazılarında Atatürk Büstü ve Türk Bayrağı maalesef yok” diyen CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, “Şuan ki bahçesinde bulunduğumuz okulumuzda yeni yapılmasına rağmen, yönetmelikte de olmasına rağmen Atatürk Büstü ve Türk Bayrağı şuanda bu okulumuzda yok. Sabah başka okullarımızı da gezdim o okullarımızda da yaklaşık 5 yıldır Atatürk Büstü yok. Milli Eğitim Müdürünü aradığımda olacak, yapacak, okul müdürümüzle görüştüm olacak yapacak” dedi.

“MİLLİ DEĞERLERE

SAHİP ÇIKMALIYIZ”

“Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin kurtarıcısı ve kurucusudur” diyen Milletvekili Tahtasız, “Eğer biz milli değerlerimize sahip çıkmaksak, bu gençlerimize, öğrencilerimize bunu anlatmazsak, bu vatanı biz koruyamayız bu şekilde. Yetkililere sesleniyorum. Valimiz, Milli Eğitim Müdürü, Milli Eğitim Bakanı, Ben TBMM’de soru önergesi verdim. Bu sadece Çorum ve ilçelerinde değil, tüm Türkiye’deki bir uygulama gibi algılıyoruz” şeklinde konuştu.

“KASITLI MI YAPILIYOR

ANLAMIŞ DA DEĞİLİZ”

Okulların ihalesi yapılırken Atatürk büstü ve Türk Bayrağı direğinin neden düşünülmediğini soran Mehmet Tahtasız konu ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: “Kasıtlı mı yapıyorsunuz? Anlamış değiliz. Biz TBMM’de yemin ediyoruz. Laikliği koruyacağımıza, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkacağımıza ülkemizin ve milletimizin refahı için çalışacağımıza, hiçbir vatandaşımızı diğerinden ayırmayacağımıza, namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin ediyoruz. Buradan Milli Eğitim ve okul müdürlerine sesleniyorum. Çorum ilinde Atatürk büstü ve Türk Bayrağı olmayan okulumuz kalmasın”

“GEREKİRSE

BİZ YAPARIZ”

Yetkilere seslenerek taleplerini ileten CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Bazı okullarımızda da Türk Bayrağı maalesef solmuş, onlarında bir an önce yenileriyle yenilenmesini talep ediyoruz. Buradan son uyarımdır. Bir ay içeresinde eğer Milli Eğitim Müdürlüğü bu okullarımızın eksikliklerini tamamlamazsa ben Çorum Milletvekili olarak, bir kampanya başlatıp halkımızla birlikte Atatürk büstünü de yaparız, Türk Bayrağını da bu okullara dikeriz” diye konuştu.