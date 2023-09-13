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Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek tarafından Anıt’a çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Törene CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni ile başlayan ilköğretim haftası etkinlikleri, Ubeydi Gazi İlkokulu’nda düzenlenen kutlama töreni ile devam etti.

2023-2024 eğitim-öğretim dönemi, 11 Eylül’de ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ders başı yapmasıyla başlamıştı.