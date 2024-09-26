Çelenk sunma törenine Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Çorum Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Durmuş Buyruk, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ve yönetim kurulu üyeleri, ÇESOB’a bağlı oda başkan ve yöneticileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören, ÇESOB çelenginin Birlik Başkanı Recep Gür tarafından Atatürk Anıtına sunulmasının ardından sona erdi.

Törenin ardından katılımcılar Atatürk Anıtı önünde toplu fotoğraf çekindiler.

Editör: Haber Merkezi