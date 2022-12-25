Çorum Atatürk Anadolu Lisesi Şehit İhsan Kaya Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri, “Kardeşim Sensin” temalı farkındalık eğitimi etkinlikleri kapsamında Çorum Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerini pansiyonlarında misafir ettiler. Bu ziyaretle birbirlerini tanıyan öğrenciler kısa sürede kaynaştılar. Misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya çalışan Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri kurdukları müzik gurubuyla misafirlerine konser verdiler. Birlikte şarkılar söyleyen gençler, oyun havalarıyla da birlikte oynama fırsatı buldular. Birlikte masa tenisi de oynayan öğrenciler öğle yemeğini de birlikte yediler.

Etkinlikle ilgili konuşan Pansiyon Müdür Yardımcısı Hüseyin Oğuz, “Bu etkinlik kapsamında bizlere destek veren Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Halit Güneş’e, Anadolu Özel Meslek Okulu Müdürü Sabriye Esen ile öğretmenlerine işbirliği için teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

