Türkiye Binicilik Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası İkinci Kademe Yarışları Gebze’de yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı ikinci kademe yarışlarında Çorum’u ise Atahan Atlı Spor Kulübü’nden Ramazan Murathan Kayrabey isimli atıyla temsil etti.K2 60 km kategorisinde mücadele eden Ramazan Murathan dördüncü olarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Atahan Atlı Spor Kulübü konu hakkında yaptığı açıklamada, engel atlama branşında elde edilen başarıların ardından atlı dayanıklılık branşında da başarıların gelmesinin tesadüf olmadığına vurgu yapıldı. Çorum’da biniciliğin gelişmesi için çok önemli çalışmalar yapıldığının da altını çizen kulüp yönetimi, Burhan Kaya’nın başarılarının Atahan Atlı Spor Kulübü sporcularına örnek olduğu ifade edildi.

(Rıfat KARA)