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Etkinliğe Çorum Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve yüzlerce yurttaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, protokol konuşmaları ile devam etti. Halk aşıkların sazları eşliğinde günün anlamına uygun söylenen deyişlerin ardından, okunan gülbeng sonrası aşurelerin dağıtılması ile program sona erdi.

“KANAAT ÖNDERLERİNİN SORUMLULUKLARI BÜYÜK”

Etkinliğin açılışında Ehlibeyt Kudret Dağı Vakfı Genel Başkanı Erdal Doğan yaptığı konuşmada kanaat önderlerinin tarih boyunca toplum üzerinde önemli etkiler bıraktığına dikkat çekerek, özellikle yazarlar ve din adamlarına kimi konularda büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi.

“YEZİT’İN YOLUNDAN YÜRÜYEN YEZİT’TİR”

Kerbela katliamı hakkında katılımcılara ayrıntılı tarihsel bilgiler aktaran Erdal Doğan, konuşmasında halk kesimlerinin tarihsel süreç içerisinde birbirine düşman şekilde ayrıştırılmasının doğru olmadığını belirterek, “Bugün Yezit’in yolundan giden hala Yezit’tir. Kim kamu malına el uzatıyorsa, mazlumun, yetimin hakkını yiyor ve yiyene ses çıkarmıyorsa; bilin ki Yezit’in işlevini yapıyor demektir” dedi.

“TOPRAKLARIMIZIN KIYMETİNİ BİLELİM”

Erdal Doğan konuşmasını şöyle sürdürdü. “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde hepimiz kardeşiz. Yaradan dirliğimize birliğimize zeval vermesin. Devletimize, milletimize, ordumuza, polislerimize, yetimlerimize, yoksullarımıza zeval vermesin. Hepimiz biriz. Ben aleviyim. Ben sünniyim. Kürdüm. Çerkesim. Kısaca ben insanım. İnsanlar arasındaki ayrım kalksın, huzur gelsin. Topraklarımızın kıymetini iyi bilmeliyiz. Bunun için Çanakkaleye bir kez gitmeniz yeterli. Orada 13 yaşındaki 15 yaşındaki çocukların bu vatan uğruna nasıl şehit düştüklerini görmelisiniz. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Allah bu toplumu birbirine düşüren fesatçılar fırsat vermesin”

CANDAN: “ATILACAK HER ADIM KIYMETLİ”

Etkinlikte Belediye Başkan Yardımcısı Candan ise organizasyonun çok anlamlı olduğunu belirterek, teşekkür etti.

Turhan Candan konuşmasında bu tür etkinliklerin birliğimize beraberliğimize, kardeşliğimize katkı yaptığı için çok kıymetli olduğuna dikkat çekerek, ‘Buralarda kaynaşmanın, dostluğun, kardeşliğin pekişmesi adına yapılacak her söylem, atılacak her adım çok kıymetlidir, çok değerlidir’ dedi.

Candan konuşmasında Vali Yardımcısı Hakan Kubalı’nın devlet adamı kimliğiyle söylediklerini sonuna kadar onaylayıp desteklediğini belirterek “O bizim gönlümüzün de tercümanı olmuştur. Günün anlam ve önemini Erdal Doğan abi anlattı. Daha da anlatacağını ifade etti. Onun üstüne de söyleyecek söz yok” şeklinde sözlerini tamamladı.

KUBALI; “CUMHURİYETİN TEMEL İLKESİ LAİKLİKTİR”

Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı ise yurttaşların gönül birlikteliği içerisinde olmasının çok güzel olduğunu belirterek, “Sevgiden, saygıdan ödün vermeyelim. Türkiye Cumhuriyet'inin temel ilkesi laikliktir. Devlet bütün inançlar karşısında tarafsızdır. Din ve inanç kutsal bir konudur. Devlet bu konu da hiçbir şekilde hiçbir vatandaşımızın inancına saygısız değildir. Bütün inanışlara anlayışlara saygı duyuyoruz” dedi.

Vali Yardımcısı Dr. Kubalı, konuşmasında nefret söylemleriyle insanları ayıran insanların arasında kin ve nefret tohumu ekebilecek her türlü söyleme karşı olduklarını ifade etti.

“BİRLİKTEN YANAYIZ”

Vali Yardımcısı Kubalı sözlerini şöyle sürdürdü. “Biz her zaman için toplumsal birlikten, ulusal dayanışmadan, ulusal birliğimiz ve bütünlüğümüzden yanayız. Sizler de bunun güvencesisiniz. Hepimiz biriz, canız. Sizi çok seviyoruz. Değerli arkadaşlar aynı şekilde büyük önder Atatürk yol göstericimizdir. Yaşamda en gerçek yol gösterici bilimdir. Bunun dışında bilime karşı hiçbir şeye katılmıyoruz. Fakat şunu söylemek istiyorum. Elbette değerli arkadaşlar sizler çağdaş, demokrat, laik Türkiye'nin önde gelen toplumsal kesimlerindesiniz ve bu anlamda gurur duyuyoruz.

“ANADOLU FELSEFESİNE GÖNÜL VERİYORUZ”

Toplumsal dayanışmamızı artıran her türlü etkinliğe de destek veriyoruz. Bu etkinlikte bir arada olmamızdan dolayı da onur duyuyorum. Anadolu coğrafyasının gerçekten çok büyük bir birlik ve dayanışmayı kendisinde barındırdığını düşünüyorum. Bizler bu toprakların insanlarıyız. Bu topraklar çok değerli aydınlar, filozoflar, bilge insanlar yetiştirmiştir. Dolayısıyla Anadolu felsefesine ve Anadolu anlayışına gönül veriyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.”