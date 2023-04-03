Olay, 3 Ocak'ta Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. Polat Hatal ile dini nikahla birlikte yaşadığı Aslıhan Dal arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hatal'ın boğazını sıktığı Aslıhan Dal hareketsiz kaldı. Polat Hatal, polisi arayıp Aslıhan Dal'ı boğduğunu söyledi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, Aslıhan Dal'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Aslıhan Dal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polise teslim olan Hatal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Tutuklu sanık Polat Hatal'a müebbet hapis cezası verilmesi üzerine sanığın avukatı Derya Öztekin, Yargıtay’a, verilen ceza ile ilgili itirazda bulundu. Yapılan temyiz incelemesinde, sanığın vekilinin talebi doğrultusunda olayın haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiği karar bozuldu.

Bu gün görülen davada ise müebbet hapisle cezalandırılan Hatal’ın cezası 18 yıla indirildi.

Öte yandan mahkeme çıkışı ise Aslıhan Dal’ın yakınları ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ortak bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada “Hak ettiği cezayı alan hatta tasarlayan ve canavarca hisle katlettiği kanaatinde olduğumuz fail için Yargıtay, haksız tahrik altında cinayeti işlediğine karar vermiş, ve iyi hal indirimi uygulanmalı diyerek, kararı bozmuştur. Aslıhan’ın ise tasarlanarak ve canavarca hisle öldürülmediğine kanaat getirilmiştir.

Bu canilik, insanca değildir, canavarca ve tasarlanarak yapılmıştır. Aslıhan Dal için adalet sağlanana kadar davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz” denildi.

Mahkeme çıkışı, Aslıhan Dal’ın ailesi verilen karara sanığı avukatı Derya Öztekin’e tepki gösterdi.