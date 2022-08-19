Öz Sağlık İş Sendikası Çorum Şubesi, Yeniden Refah Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Av. Muhammed Emin Zorlu'nun Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan bazı tıbbi sekreterlerin vatandaşlara güçlük çıkarttığını iddia ettiği açıklamalara tepki gösterdi.

Hastane’de basın açıklaması yapan Öz Sağlık İş Sendikası Çorum Şubesi Başkanı Hüsnü Aykan, Zorlu'nun açıklamalarının mesnetsiz ve gerçek dışı olduğunu söyledi. 1800 üyesi adına açıklama yapma gereği duyduklarını kaydeden Aykan, tıbbi sekreterlerin doktorların işlerini kolaylaştırmak adına daha çok vatandaşa hizmet verilebilmesi için çaba sarf ettiğini dile getirdi.

“ÇORUM’DAKİ TIBBİ SEKRETERLER ÖRNEK OLMUŞTUR”

Yanında tıbbi sekreter bulunmayan hastanede görev yapan doktorların günlük hasta bakma sayısının en fazla 30-35 arasında olduğunu ancak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta sayısının yoğun olduğu bölümlerde doktorların bir gün içerisinde 130-150 hastaya baktığını kaydeden Aykan, “Nitekim Sağlık Bakanımızın yaptığı açıklamada başlatılacak çalışma ile her doktorun yanına bir sekreter verileceği bildirilmektedir. Bu çalışmaya Çorum'da görev yapan tıbbi sekterlerimiz örnek olmuştur” dedi.

“HEPSİ PROSEDÜRE UYGUN İŞE ALINDI”

YRP Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Av. Muhammed Emin Zorlu'nun açıklamalarının asılsız olduğunu belirten Aykan, açıklamasının devamında şu açıklamalara yer verdi:

“İddiaya bahisle tüm tıbbi sekreterlerin Çorum'da nüfuzlu insanların torpili ile işe girmiştir diye yapılan suçlamaların tamamı asılsızdır. Hastane kayıtlarında işbaşı yapan personellerin ve ne şekilde işe başladığı istenilen vasıf ve belgeler bellidir. En son yapılan alımda gerek Çorum İŞKUR gerekse Sağlık Bakanlığı personel alım ilanları ile işe alım prosedürleri bu açıklamaları yalanlamaktadır.”

“AMAÇ, SAĞLIKÇILARI YIPRATMAK”

Bu iddiaların tamamen hakkıyla görevini yerine getirmek için canla başla mücadele eden bir camiayı yıpratmak için yapıldığını savunan Aykan, “Bakanlığımızın kalite prensiplerine ve hedeflerine tam bağlı aldığı 98 tescilli kalite puanı en güzel cevabımızdır. Doktor bulunan polikliniklerin tamamında sekreterlerimiz olağanüstü bir çaba sarf etmektedir. Yataklı servislerde hastaların taburcu işlemlerinde hastaların veya hasta yakınlarının iddia edildiği gibi herhangi bir evrak gezdirme işlemi yoktur. Bu söylemlerin hiçbiri kabul edilemez.” dedi.

“SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUZ”

Salgın döneminde tüm sağlıkçıların özverili çalışmalarının bu dönemin atlatılmasına vesile olduğuna dikkati çeken Aykan şunları söyledi: “Yapılan aslı astarı bulunmayan suçlamaları kabul etmiyor ve siyasi kimlik arayışında popülizme kurban olan parti yetkilisini tüm üyelerimiz adına kınıyoruz. Vatana ve millete hizmet etmenin gururunu ve onurunu tüm üyelerimizle birlikte yaşıyoruz. İlimizde sağlık adına yapılan her türlü olumlu çalışmayı gönülden destekliyoruz. Devletimiz ve Milletimiz var olsun.” (Nurdan AKBAŞ)

