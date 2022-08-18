25 yıllık bir kooperatif olan ve bölgede meyve – sebze üretimi yapan kişilerin ürünlerinin pazarlanmasına yardımcı olan, üyelerin hak ve menfaatini koruyucu çalışmalar yapan Eskiköy – Eşençay – Öksüzler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde olağan genel kurul yapıldı.

147 üyesi bulunan kooperatifte başkanlık için mevcut başkan Aslan Sancı ve Arif Üreyen yarıştı. 121 oyun kullanıldığı genel kurulda Aslan Sancı 64 oyla başkan seçilirken, Arif Üreyen 54 oy aldı, 3 o ise geçersiz sayıldı.

Aslan Sancı, 3. kez başkan seçilmiş oldu.

Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine; Aslan Sancı, Hümmet Çoban, Hüseyin Kılıç, yedek üyeliklere; Erdal Akkollu, Haydar Bahçeci, Sadık Sünnetçi seçildi.

Denetim Kurulu asıl üyeliklerine ise; Muharrem Şen, Bektaş Atmaca ve Mehmet Yayla, yedek üyeliklere; Seyitali Keçeci, Hüseyin İpek ve Erkan Kılıç getirildi. (Haber Merkezi)

