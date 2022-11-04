Çorum Özel Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Tahir Mantı’nın ağabeyi olan emekli öğretmen Aslan Mantı uzunca süredir kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü Özel Hastane’de geçtiğimiz gün akşam saat 21.15 sıralarında hayatını kaybetmişti.

Merhum Osman Mantı ile merhume Rabia Mantı’nın oğulları, Raziye Mantı’nın eşi, ABD’de yaşayan Alparslan Mantı ile Coğrafya Öğretmeni Ömer Mantı’nın babaları ve Mülkiye Müfettişi Ali Mantı’nın amcası olan Aslan Mantı’nın cenazesi, Ulucami’de Cuma Namazı’nın ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye Mülkiye Müfettişi eski Aksaray Valisi Ali Mantı, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Sağlık-Sen Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Türk Sağlık Sen Başkan Yardımcısı Haydar Çiftoğlu başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

