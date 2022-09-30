Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, beraberinde yönetim kurulu üyeleri Sadık Tahir Bıyıkoğlu ve Kemal Çamdal ile birlikte, Osmancık Belediyespor'a moral ziyaretinde bulundu.

Bölgesel Amatör Lig'de Çorum'u temsil eden Osmancık ekibinin antrenmanını ziyaret eden Arıcı, takımın son durumuyla ilgili olarak antrenör Turgay Doğan'dan bilgi alırken, kırmızı-beyazlı ekibe başarı dileklerinde bulundu.

Başkan Arıcı ve beraberindeki yöneticiler, Osmancık Belediyespor teknik heyeti ve futbolcularına tatlı ikramında da bulundular.

(Bülent USLU)

