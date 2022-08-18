Son yapılan genel kurulda ASKF'nin yeni başkanı olan Ferhat Arıcı, ziyaret turuna Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek devam etti. Başkan Arıcı'ya ziyarete Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti. Çorum amatör sporu üzerine yapılan koyu sohbetin ardından Başkan Arıcı, Vali Çiftçi'den destek istedi.

Çorum'da görev yaptığı süre içerisinde spora ve sporcuya her zaman önem verdiklerini ifade eden Vali Çiftçi, amatör sporuna olduğu gibi bugünde gereken desteği vereceklerini ifade ederek Başkan Arıcı ve yönetim kuruluna ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

(Rıfat KARA)

