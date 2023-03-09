ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Arslan, Mehmet Akif Akyol ve Cevat Yusuf Balcı ile birlikte Ahmet Sami Ceylan’ı Meclis odasında ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında ASFK Başkanı Ferhat Arıcı merkezde bulunan sahaların yıkılmasının ardından Bakanlık ve Belediye tarafından yaptırılan iki sahanın amatör futbola yetersiz kaldığını atıl olarak duran Nazmi Avluca sahasının sentetik çim yapılması taleplerini anında yerine getirerek yapım sürecini başlatan Ahmet Sami Ceylan’a tüm camia adına teşekkür etti.

Ahmet Sami Ceylan ise ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve yönetimine ziyaretleri için teşekkür etti. Ceylan, spor alanında yapılan yatırımlar ile Çorum’un amatör sporların başkenti yapmayı hedeflediklerini söyledi. Ceylan ‘İl ve ilçelerimizde yaptığımız ve devam eden spor yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Amatör spor kulüplerine destek olmak ve gençleri spora teşvik etmek için gereken tüm katkıyı sağlamaya bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Çocuklarımızın gençlerimizin ve şehrimizin sportif faaliyetlerine katkı sunmak önemli bir vazifemizdir. Amatör spor kulüplerimiz yalnızca birer sporcu değil aynı zamanda kültürlü ve disiplinle bireyler olarak yetişerek ülkesine ve milletine hizmet eden birer insan yetiştiriyorlar’ dedi.

5 milyon lira bedelle ihale edilen Nazmi Avluca sahası çim olan zemini sentetik çim olarak değiştirildi ve ayrıca dört aydınlatma direği ile gerek maç gerekse antrenmanların gece yapılmasına uygun hale getirildi. Nazmi Avluca sahasına soyunma ve hakem odası yapımının da önümüzdeki günlerde yapılması hedefleniyor.

(Spor Servisi)

