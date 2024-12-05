Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından Alaca ve Ortaköy’deki okullara spor malzemesi desteğinde bulunuldu.

ASKF Başkanı Arıcı ilk olarak, beraberinde yönetim kurulu üyesi Cumhur Sevinç’le birlikte Ortaköy’e gitti. Arıcı ve Sevinç, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül ve Ortaköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk İsbir’le birlikte ilçe merkezi ve bazı köylerdeki okullara çeşitli spor malzemesi desteğinde bulundular.

Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, daha sonra Alaca’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Arıcı, Alacagücü Spor Kulübü Başkanı Kadir Bayat ve Başkan Yardımcısı Mustafa Tosuncu ile birlikte Alaca’daki ilk ve ortaokullara spor malzemesi desteğinde bulundu.