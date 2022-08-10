Ferhat Arıcı başkanlığında oluşan Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda görev dağılımı yapıldı.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan (ÇASKF) seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Ferhat Arıcı, yönetim kurulu görev dağılımını açıkladı. Yapılan açıklamada, Mali Birim: Ferhat Arıcı, Necat Yazıcı ve Mehmet Arduç, Futbol Birimi: Hacı Ömer Yağlıdere, Cumhur Sevinç, Mehmet Arduç ve M.Kemal Erdem, Salon Sporları Birimi: Necat Yazıcı, Şahin Güler, Mesut Çetinoğlu, Ali Karabıyık, Mustafa Yüksel, Duran Pehlivan, Sinan Avşar, Halkla İlişkiler Birimi: Hilal Kiraz, Necat Yazıcı, Eğitim Birimi: Necat Yazıcı, Hacı Ömer Yağlıdere, Mustafa Yüksel, Sporcu Tarama Birimi: Hacı Ömer Yağlıdere, Cumhur Sevinç, M.Akif Akyol, Mesut Çetinoğlu, Ali Karabıyık, M.Kemal Erdem, Ömer Faruk Yetim, Şahin Güler, Sinan Duman, Sporcu Sağlığı ve Klinik Birimi: M.Akif Akyol, M.Talha Yazıcı, Tesisler ve Malzeme Birimi: Ferhat Arıcı, Hacı Ömer Yağlıdere, Mehmet Arduç, Proje Birimi: Ferhat Arıcı, Hilal Kiraz, Necat Yazıcı, Hacı Ömer Yağlıdere, Sadık Tahir Bıyıkoğlu, M.Kemal Erdem'den oluştuğu ifade edildi.

Ayrıca, ÇASKF'da Disiplin Kurulu ise Teoman Şahin, Ekrem Sülük, Sefer Kurtaran, Türkay Yücel ve Ferhat Arıcı'dan oluştuğu belirtildi.

(Rıfat KARA)