Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkan Yardımcısı Necat Yazıcı’nın geçtiğimiz günlerde düzenlenen değerlendirme toplantısında açıkladığı Sporcu Sağlığı ve Kliniği Birimi ile ilgili projenin hayata geçirilmesi doğrultusunda protokol imzaları atıldı.

Cumartesi günü, ASKF’de düzenlenen imza töreninde, ASKF ile My Fizyoterapi arasında sporcu sağlığı ve kliniği protokolü imzalandı. Törende, protokolü ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ile My Fizyoterapi sahibi ve aynı zamanda ASKF yönetim kurulu üyesi Mehmet Akif Akyol imzaladı. Törende, ASKF yöneticileri de hazır bulundu.

Protokol imzaları atılan Sporcu Sağlığı ve Kliniği Biriminin yapacağı çalışmalarla, spor yapan çocukların ve gençlerin sağlıklı, bilinçli ve kontrollü bir şekilde sporun içinde olmaları ve gelişimlerinin de titizlikle takip edilmesi hedefleniyor.

(Hüseyin AŞKIN)

