Çorum’da bulunan Kamile ve Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşayan vatandaşlar, Türkiye Diyanet Vakfı’na vekâletle kurban bağışında bulunarak destek oldular.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla başlatılan 2023 Yılı Vekâletle Kurban Organizasyonu’na destek artarak devam ediyor.

Bu kapsamda Çorum Kamile ve Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlı vatandaşlar, müftülüğe bağlı Huzurevi Camii İmam Hatibi Hakan Özbolat’ın da girişimleriyle TDV’nin Vekâletle Kurban Organizasyonu’na kurbanlarını bağışlayarak destek verdiler.

Bağışları makbuz karşılığı teslim alan TDV Çorum Şube temsilcisi Ramazan Tarık Gökçe, bağışçılara Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer’in selamlarıyla teşekkürlerini iletirken, bu yıl kurban yardımları konusunda deprem bölgesine ve yurt içine öncelik verileceğini hatırlattı.