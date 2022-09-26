Osmancık Kaymakamlığı ve Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Pırlanta Pirinç Kültür Festivali etkinliklerine katılmak üzere ilçeye gelen Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Asım Balcı ilk olarak bir dizi ziyarette bulundu.

Altındağ Belediye Başkanı Balcı ilk olarak Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Gelgör nazik ziyareti için Başkan Balcı’ya teşekkür ederek günün anısına hediye verdi.

İki belediye arasında işbirliği imkanlarının da ele alındığı ziyarette Doç. Dr. Asım Balcı da misafirperverliği için Gelgör’e teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

