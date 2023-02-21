Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Elbistan, İslahiye, Nurdağ, Türkoğlu, Göksün, Elbistan ve Afşin’de incelemelerde bulunan Mehmet Aşıla görev dâhilinde Afşin’de bulunan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile de bir araya geldi.

Ölenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Aşıla, bu büyük felaketten ders çıkartmamız ve bundan sonra fay hatlarının da gözetilerek yer seçiminde, kullanılacak malzemelerde, yapıların denetlenmesinde yetkililerin mutlak surette devreye girmesinin gerektiğini söyledi.

(Haber Merkezi)

