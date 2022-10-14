Çorum Devlet Tiyatrosu’nda da Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından “Aşık Veysel” isimli oyun sahnelenecek.

Osman Nuri Ercan tarafından yazılan Alpay Ulusoy tarafından yönetilen oyun bugün saat 20.00 ve yarın ise 14.00 ve 20.00 olmak üzere üç kez Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

Biletleri 20 TL ve 30 TL karşılığında satışa sunulan, 8 yaş sınırı bulunan, Aşık Veysel’i Osman Nuri Ercan’ın gölgedekileri ise Uğur Bakır, Cihan Korkmaz, Özlem Millici ve Serdar Erpençe’nin oynadığı oyunun konusu ise şu şekilde; “Aşık Veysel’in küçük yaşta gözlerini kaybetmekten dolayı yaşadığı zorluğa rağmen hayata tutunmasını, karşılaştığı zorlukları aşmak için verdiği mücadeleyi, yaşama olan bağlılığını, içindeki sevgiyi, hoşgörüyü, karşısındakine duyduğu anlayış ve saygıyı, gözleri görmediği için askere gidemediği halde milli mücadele yıllarında istiklal savaşına katılmak için nasıl can attığını, içindeki Cumhuriyet ve Atatürk sevdasını anlatmaktadır. Aşık Veysel, insanın içinde bulunduğu en zor durumda dahi isterse, inanırsa, çalışırsa ve azmederse neler başarabileceğini bizlere de tüm dünyaya da göstermiş ve kanıtlamıştır.”

(Volkan SINAYUÇ)

