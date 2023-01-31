Çorum’un ünlü halk ozanı Aşık Rifat Kurtoğlu, Vakıf 19 tarafından kendisine değer görülen “2023 Yılın Halk Ozanı Ödülü”nü, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 14.00’de Anitta Otel’de düzenlenecek programla alacak.

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, aşık tarzı şiir türünün, Türk edebiyatının en eski geleneklerinden biri olduğunu belirterek, “Çorum şivesinin ve aşıklık geleneğinin nesilden nesile aktarılması konusundaki çabaları ve ortaya koyduğu değerli eserleri nedeniyle Aşık Rifat Kurtoğlu’na teşekkür borçluyuz” dedi.

(Haber Merkezi)

