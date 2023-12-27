Belediye Başkanı Aşgın, Ankara’da katıldığı programın ardından ilk olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı hemşehrimiz Bekir Şahin’i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Aşgın, misafirperverliği ve ilgisi için Şahin’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Belediye Başkanı Aşgın ayrıca Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu da ziyaret etti. Topçu ile kültür ve sanat şehri Çorum’da devam eden ve planladıkları çalışmaları değerlendirdiklerini belirten Aşgın, ilgisi için teşekkür etti.

Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun'u da ziyaret eden Aşgın, ilimizdeki bazı çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Aşgın, Büyükuzun’a da ilgisi için teşekkür etti.