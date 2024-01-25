Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim bu kapsamda İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti SKM Başkanı Mustafa Kılıç, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ve Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ile birlikte bir dizi ziyarette daha bulundu.

Belediye Başkanı Aşgın bu kapsamda Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, Çorum Ticaret Borsası ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne ziyarette bulundu.



TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis ve Damızlık Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ile biraraya gelen Belediye Başkanı Aşgın, seçim sürecini değerlendirerek seçimlere dair görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Aşgın, TSO ziyaretinde Çetin Başaranhıncal’a evsahipliği için teşekkür ederek “Başkanımızın şahsında ulusal ve uluslararası arenada sanayi ve ticaretteki başarılarıyla bizleri gururlandıran iş insanlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ticaret Borsası ziyaretinde Özkubat ve Kaya’ya yakın ilgilerinden dolayı teşekkür eden Aşgın: “Her zaman tarım ve gıda sektörümüzün temsilcisi Çorum çiftçimiz bizim yanımızda, biz onların yanındayız” derken, Damızlık Birliği ziyaretinde de : “Hayvancılık alanındaki gayretli çalışmaları ve destekleri için Başkanımızın şahsında Birliğimize ve çiftçimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.