Mescitteki son durum hakkında Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Necmettin Uzun ve dernek yöneticilerinden bilgi alan Başkan Aşgın, mescidin yapımında emeği geçen tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği yöneticileri ve sanayi esnafıyla kahvaltıda bir araya gelerek, mescitteki çalışmaları yerinde inceledi.

Kahvaltıya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra AK Parti Belediye Meclis üyesi Ertuğrul Eren, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan, Çorum Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban, S.S. Hitit 19 Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Nurullah Müstet, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker, Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası yöneticileri ve çok sayıda sanayi esnafı katıldı.

Kahvaltının ardından bir konuşma yapan Dernek Başkanı Necmettin Uzun, mescidin yapımına 15 ay önce başladıklarını ve bu kısa zamanda büyük yol kat ettiklerini belirterek, “Mescidimize maddi ve manevi destek veren herkese Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği olarak minnet borçluyuz” dedi.

Çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Uzun, mescidi bu yıl içerisinde hizmete açmayı planladıklarını kaydederek, mescidin yapımına katkı sunan Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere Belediye Meclis üyelerine, sanayi esnafına ve tüm hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, sanayi esnafı ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla inşaat çalışmaları önemli aşamaya gelen mescidin elektrik tesisatı, dış cephe ve çevre düzenlemesini belediye olarak en kısa sürede tamamlayıp mescidi hizmete açacaklarını söyledi.

Belediye olarak sanayi esnafından gelen her talebe yanıt vermeye çalıştıklarının altını çizen Başkan Aşgın, “Biz Çorumlular olarak her zaman birbirimizden sorumluyuz ve büyük bir aileyiz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

