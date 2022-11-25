Çorum Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında bünyesinde görev alan öğretmen ve eğitmenler için özel bir program düzenledi.

Anitta Otel’de gerçekleştirilen etkinliğe Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Eğitimci-Yazar Erol Erdoğan, eğitmen ve öğretmenler katıldı.

Program, Eğitimci-Yazar Erol Erdoğan’ın yaptığı mini bir sunumla başladı. Erdoğan’ın hayata dokunan tecrübelerini ve hatıralarını paylaştığı sunum, öğretmenler ve protokol üyelerinden alkış aldı.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaparak bu kıymetli mesleğin bir parçası olan ve işlerine gönülden bağlı tüm öğretmenleri tebrik etti. Konuşmasında şehit öğretmenleri de unutmayan Başkan Aşgın, “Onlar şehadetleriyle bize öğretmenlik yapıyorlar. Ulvi değerler uğruna canını feda edebilmek en büyük öğretmenliktir. Tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını cennet etsin. Bizleri de onlara komşu eylesin.” diyerek sözlerini noktaladı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise eğitimle ilgili çalışmaların kurumlar arası işbirliğiyle çok yönlü ve katmanlı olarak yapıldığını dile getirerek Çorum’da bu farkı oluşturan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışma arkadaşları ve öğretmenlere teşekkür etti.

Programda öğrencilik yıllarına ait anılarını paylaşan Vali Mustafa Çiftçi, yaşantılarıyla örnek olan tüm öğretmenlerine minnet duyduğunu ifade etti. Şehit ve ahirete irtihal eden öğretmenleri rahmetle anan Vali Çiftçi, göreve devam eden öğretmenlerin günlerini kutlayarak onlara başarılar diledi.

Konuşmalarının ardından müzik dinletisi ve yemek programına geçildi. Program sonunda Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve protokol üyeleri tüm öğretmenlere çiçek hediye etti.

(Volkan SINAYUÇ)

