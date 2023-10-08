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AK Parti’nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi önceki gün Ankara’da büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Kongre için Ankara’ya giden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da oyunu kullandı. Aşgın oy kullandıktan sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yönetime seçilenleri ve Çorumlu hemşehrilerini kutladı.

Başkan Aşgın yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “AK Parti’mizin 4. Olağanüstü Büyük Kongre’sinde oyumuzu kullandık, hayırlı olsun. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurullarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum.



AK Parti’mizin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen hemşehrimiz Hülya Terzioğlu’nu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu yedek üyeliğine seçilen Sümeyye Esenyel’i, Merkez Disiplin Kurulu asil üyeliğine seçilen hemşehrimiz Av. Mehmet Sarı’yı tebrik ediyor; hemşehrilerimize muvaffakiyetler diliyorum.”