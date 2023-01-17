Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Dünya Çorumlular Konfederasyonu ve Çorum Dernekler Federasyonu’nun (ÇORDEF) konuğu oldu.

İstanbul’da Dünya Çorumlular Konfederasyonu Başkanı Metin Akkuş, ÇORDEF Başkanı Dursun Ünlü ve yönetimleri ile görüşen Aşgın, ziyaretlerini sosyal medya hesabından “Davet edildiğin yere erinme, davet edilmediğin yerde görünme” temel düsturumuz gereği Çorumlu hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

