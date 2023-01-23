Aşgın, seçim vaatleri arasında yer alan oto drag yarış pistinin en kısa sürede yapılacağını bildirerek, hem modifiye araç tutkunlarının gönlünü fethetti hem de sözünü verdiği projelerinden birini daha yapacak olmanın sevincini yaşadı.

Birçok şehirde düzenlenen oto fuarlarında elde ettikleri başarılar ile Çorum’un adını başarıyla duyuran Çorum Car Clup ekibinden Abdullah Aktepe, Özgür Özbey, Bülent Boruzan, Levent Köşger, Ercan Karaman, Recep Topkaraoğlu, Erkut Şahin, Ebubekir Dok, Kerebi Buğra, Mustafa Öztekin ve Oğulcan Usta, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

AŞGIN’DAN DRAG PİSTİ SÖZÜ

Ziyarette Çorum Car Clup Ekibi, birçok ilde düzenlenen oto fuarlarının Çorum’da da yapmak istediklerini belirterek, Başkan Aşgın’dan destek istediler.

Gençleri dinleyen Başkan Aşgın, Çorum’un gelişmesine ve tanıtımına katkı sağlayacak olan organizasyon için müjdeyi verdi.

Beraberinde Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve birim müdürleri ile istişare eden Başkan Aşgın, seçim vaatleri arasında yer alan oto drag pistinin en kısa zamanda yapılacağı sözünü verdi.

BU YIL İÇERİSİNDE YAPILACAK

Öncelikli olarak oto drag pisti için yer temini yapılması gerektiğini dile getiren Aşgın, bunun için de Ankara yolu üzerinde ya da Bayat Gediği bölgesinde bir arazinin uygunluğunun araştırılması için birim müdürlerine talimat verdi. Ayrıca Aşgın, yapılacak olan drag pisti ile birlikte bu yıl içerisinde gençlik festivali düzenleyeceklerini ve otomobil fuarını da bu festival kapsamına almayı düşündüklerini dile getirdi.

Pistin gençlik festivaline yetişmemesi halinde Temmuz ayında yapılacak olan Hitit Fuar ve Festivali bünyesine almayı planladıklarını dile getiren Başkan Aşgın, otomobil fuarı içinde hem gençlerin yanında olacaklarını, hem de her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın samimi yaklaşımı karşısında gençler oto drag pistinin yapılacak olmasından dolayı büyük sevinç yaşarken, Başkan Aşgın’a da desteklerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler. (Haber Merkezi)

