2023 yılı içerisinde yoğun bir çalışma dönemini geride bırakan Fen İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tüm mahallelerdeki çalışmalar nedeni ile teşekkür etti.

Fen İşleri Müdürlüğü Personel Kaynaşma ve Dayanışma Yemeği’nde konuşan Aşgın: “Onlar, şehrimizin cadde ve sokaklarını ilmek ilmek örenlerimiz. Fen İşleri Müdürlüğü’müzde gece-gündüz fedakarca çalışan mesai kardeşlerimizle bir araya geldik. Her birine sezon boyunca gösterdikleri gayret ve akıttıkları alın teri için teşekkür ediyorum” görüşüne yer verdi.

Programda rakamlarla çalışmaları değerlendiren Aşgın, geride kalan 11 ayda 100 kilometre asfalt, 55 bin metre bordür, 76 bin m2 tretuvar, 77 bin ton sıcak asfalt serimi, 114 kilometre kazı ve yeni yol açma çalışması yapıldığını ayrıca taş ocağı üretim tesisinde 142 bin ton aylık üretim, 1 milyon 106 bin ton taş kırımı, kendi üretim tesislerinde 11 bin metrekare hazır beton, 80 bin metrekare parke ve 64 bin metre bordür üretiminin de yapıldığını hatırlattı.