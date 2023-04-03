Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Ulukavak Mahallesi’nde faaliyet gösteren Ses-Dil Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gelen Belediye Başkanı Aşgın burada hem özel birey çocuklarla biraraya gelmenin mutluluğunu yaşadı hem de merkezin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

“Otizm bir eksiklik değil, farklılıktır” diyen Başkan Aşgın, Zekeriya Kuyumcu'nun önderliğinde özel çocuklara hizmet veren Ses-Dil Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören otizmli çocukları balon ve pamuk şekerle sevindirdi.



(Volkan SINAYUÇ)

