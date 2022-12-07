Çorum amatör sporunun en büyük destekçilerinden biri olan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın önceki gün Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Zübeyr Tuncel ve Çorum Belediyesi Gençlik Hizmetleri Müdürü Nadir Solak ile birlikte ASKF'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Aşgın ve beraberindekileri ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Başkan Yardımcısı Necat Yazıcı,Hacı Ömer Yağlıdere ve yönetim kurulu karşıladı. Başkan Aşgın'a amatör spora verdiği desteklerden ötürü teşekkür eden Arıcı, yeni projeleri hakkında da Aşgın'ı bilgilendirdi.

Amatör sporun her zaman yanında olduğunu bir kez daha yineleyen Başkan Aşgın, Arıcı ve ekibine projelerinde başarılar diledi.

(Rıfat KARA)

