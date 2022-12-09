Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray ve beraberindeki heyet Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Aşgın’a park nedeni ile teşekkür plaketi takdim edildi.

Seçim döneminde mahalleyi ziyareti sırasında verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Aşgın ise “Yeniyol Mahallesi Muhtarlığı arkasında, semtimize yeni kazandırdığımız ilk park ve çocuk oyun alanı çok güzel oldu. Yavrucaklarımıza ve mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

