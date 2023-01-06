Belediye Meclisi’nin Ocak ayı oturumu dün Akşemsettin Cami karşısındaki yeni binada yapıldı.

Gerektiğinde gayrimenkul almak, kamulaştırma giderlerinde kullanılmak üzere 190 milyon TL 12aya kadar vadeli kredi kullanımına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, bu kapsamda Aşgın’a yetki verilmesi istendi.

CHP ŞERH DÜŞTÜ

CHP Meclis Grubu ise Belediye Başkanına 190 milyon TL borçlanma yetki verilmesi maddesine şerh koydu.

Konuyla ilgili CHP grubu adına açıklama yapan Nazik Bulut, kesin hesabın 2023 yılı Nisan ayında belli olacağından 2022 yılında gerçekleşen gelir bütçesi rakamlarının henüz belli olmadığını belirterek, bu borçlanmanın hangi veriler baz alınarak yapıldığını sordu.

2022 toplam borç stoku ne kadardır diye soran Bulut, “Borçlanma gerekçesi olarak yatırım programı içerisinde yer alan projeler, gayrimenkul satın alma, kamulaştırma, cari giderler mal ve hizmet alım giderleri gerekçe gösterilmiştir. Hangi yatırım kalemleri için ne kadar, hangi proje için ne kadar borçlanmaya ihtiyaç vardır miktarı bilinmemektedir. 190 milyon TL borçlanma ile ilgili Belediye başkanına yetki talebi bu şekliyle usule uygun değildir. Hiçbir netlik yoktur. Bu gerekçelerle borçlanma yetkisini reddediyoruz.” dedi.(Nurdan AKBAŞ)

