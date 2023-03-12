Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen Afet ve Acil Durum Yönetimi toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda yapılan toplantıya bölgede çalışma yapan il ve ilçe belediye başkanları katıldı. Toplantıda deprem bölgesinde devam eden ve yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Koordinasyon toplantısına Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Toplantıda konuşan Mehmet Özhaseki, belediye başkanlarına teşekkür ederek, “AK Partili belediyelerimiz hizmetlerine devam ediyor. Görev süremiz, işlerimiz bitene kadar, buradaki yaralar sarılana kadar devam edecektir. Belediyelerimiz tüm talepleri hiç itiraz etmeden karşılıyor. Belediye Başkanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise: “Asrın felaketinden sonra devletimiz tüm gücüyle depremin yaralarını sarıyor. Biz de Çorum Belediyesi olarak depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.



“YARALARI SARACAĞIZ”

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin yaşandığı ilk günden itibaren afet bölgesine destek olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “AK Belediyeler olarak depremin ilk gününden itibaren bölgede yaraların sarılması için kardeşlerimizin yanındaydık. Bundan sonra da tüm imkânlarımızla bölgenin, şehirlerimizin imarı ve inşası için yanlarında olacağız. Biz güçlü bir devletiz ve yaralarımızı kısa süre içinde saracağımızdan hiç şüphemiz yok. Devletimiz depremden etkilenen vatandaşlarımız için gereken her şeyi yapıyor bizler de Çorum Belediyesi olarak bütün imkânlarımızla deprem bölgesine destek olmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)