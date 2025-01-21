Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve beraberindeki yönetimi Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti,

Ziyaret sırasında, Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından hazırlanan özel baskılı kitaplar ile çeşitli hediyeler de Belediye Başkanı Aşgın’a takdim edildi.

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum Ülkü Ocakları Başkanımız Orhan Tosik ve yönetimi, belediyemizde konuğumuzdu. Değerli başkanımıza ve ekibine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ise, Ziya Gökalp’in vefatının 100. yılı münasebetiyle Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nce hazırlanan “Türkçülüğün Esasları,” “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” ve “Türk Töresi” eserlerinden oluşan özel baskılı kitapları, Belediye Başkanı Aşgın’a takdim etti. Orhan Tosik, Başkan Aşgın’a misafirperverliği için teşekkürlerini iletti ve ziyarette yapılan sohbetin oldukça verimli olduğunu belirtti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilekler ve teşekkürlerle son buldu.

Editör: Haber Merkezi