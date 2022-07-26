Gülabibey Mahallesi Kapaklı 51. Sokak’ta isminin verildiği parkın açılışı için ilimize gelen 15 Temmuz’un kahraman Gazisi Turgut Aslan ve beraberindeki heyet Belediye Başkanı Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın ile sohbet ederek 15 Temmuz sürecinde yaşananlar ile ilgili olayları anlatan Turgut Aslan, memleketindeki bir parka isminin verilmesi nedeniyle teşekkürlerini iletti. AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Belediye Başkan Yardımcıları’nın da hazır bulunduğu ziyaret hediye takdimi ile son buldu.

Belediye Başkanı Aşgın daha sonra 15 Temmuz Gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan ve beraberindeki heyet ile birlikte yenilenen Çorum Şehitliği’ndeki şehitlerin kabrini ziyaret ederek dua okudu. Ziyaretle ilgili paylaşımda bulunan Başkan Aşgın, “Malazgirt’in, Sarıkamış’ın, İstiklal Harbi’nin, Çanakkale’nin, 15 Temmuz’un ve vatanı müdafaa için can veren aziz şehitlerimizin fedakarlıklarına saygıyla…” ifadelerine yer verdi.



(Volkan SINAYUÇ)

