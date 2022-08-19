Buhara Kültür Merkezi ve Melikgazi Kültür Merkezi’nde Çorum Belediyesi tarafından kurulan atölyelerde eğitim alan genç mucitler 30 Ağustos – 4 Eylül arasında Samsun’da düzenlenecek Teknofest’te ilimizi temsil edecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Teknofest’e katılan kursiyer öğrencilerle Buhara Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Öğrencilere sertifikalarını teslim eden Başkan Aşgın, kursiyerlerin projelerini sergilediği stantları gezerek genç mucitleri tebrik etti.

Çok kısa bir süre içerisinde güzel işlere imza attıklarını dile getiren Başkan Aşgın, “Emeği geçen tüm eğitmenlerimize, öğretmenlerimize ve Teknofest gençliğine teşekkür ediyorum” dedi.

Çorum Belediyesi olarak milli teknoloji hamlesine katkı vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aşgın, “Baştan itibaren bütün projeler harikaydı. Bu katkımız artarak devam edecek. Mart ayından itibaren 2 atölyemizde toplam 448 kursiyerimiz hocalarımızın nezaretinde çok güzel projelere imza attı. Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi’nde Milli Teknoloji Hamlesi ve Teknofest hazırlığı bakımından 2 maker atölyesi ve 5 milyon TL bedelli 2 atölye ile en güzel imkânları sunan belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Asıl önemli olan bu emeklerimizin karşılığını görüyor olmak” dedi.

30 Ağustos-4 Eylül arasında Samsun’da 4’üncüsü düzenlenecek Teknofest’in ön elemelerinde sanayi teknolojisi alanında 600’den fazla takım içerisinde Çorum Belediyesi takımının ilk 10’a girmeyi garantilediğini belirten Aşgın, “30 Ağustos’ta sonuçlar ilan edilecek ve biz daha iyi dereceler bekliyoruz. Emeği geçen tüm hocalarımızı ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte de tüm kategorilerde desteğimiz artarak devam edecek” dedi.

(Haber Merkezi)