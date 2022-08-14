Aşgın, şunları söyledi: “Reisimiz, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın yaptıkları kitaplara sığıyor mu ki biz meydanlara sığalım. Erdoğan’ın milletine, memleketine, devletine, bizlere olan sevgisi gönüllere sığmıyor ki biz meydanlara sığalım.

Bu millet liderine inanırsa ölümüne onun arkasında olur. Recep Tayyip Erdoğan meydanlara davet ettiğinde nasıl onun arkasında olmuşsak bundan sonra da ölümüne arkasındayız, yanındayız.”

“MİLLETİN TA KENDİSİ”

Recep Tayyip Erdoğan’ın milletin ta kendisi demek olduğunu söyleyen Aşgın, “Recep Tayyip Erdoğan hizmet demek, taş üstüne taş koymak demek, milletin ta kendisi demek. Rabbim onun yanında, davasında ayaklarımızı sabit kılsın. 2023 seçimlerinde seçim sonuçları açıklanırken, saat 18.00, 19.00 olunca sadece ampulü yanan parti bizim partimiz olsun. AK Parti’nin ışığı olsun.” (Nurdan AKBAŞ)

