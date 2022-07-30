Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi’nin Yaz Kuran Kurslarına devam eden minikleri ziyaret etti.

Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri’nin Yaz Kur’an Kurslarında Kur’an okumayı, dua ve sureleri öğrenen minikler eğitimlerin yanı sıra zaman zaman çeşitli sosyal aktivite ve gezilere de katılarak hoşça vakit geçiriyor.

Çorum Belediyesi Mimar Sinan Gençlik Merkezi Yaz Kur’an Kursu öğrencileri de sahabe türbelerini ziyaret için Hıdırlık’a gitti. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da burada minik öğrencilerle bir araya geldi.

ıdırlık Parkı’nda Başkan Aşgın’ın etrafı saran öğrenciler, sure ve dua okuyup, yaz kurslarında öğrendiklerini tekrarladı. Miniklerle sıcak diyaloglar kuran Başkan Aşgın da onlara eşlik etti. Öğrencilere sohbet eden Başkan Aşgın, onlara dondurma ikram etti. Başkan Aşgın, gençlik merkezi öğretmenlerine de emeklerinden dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)